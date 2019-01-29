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Beşiktaş'ta Güneş tartışması

Beşiktaş’ta Erzurumspor beraberliğinin ardından teknik direktör Şenol Güneş yine tartışılmaya başlandı. Güneş, oyucu tercihleri sebebiyle hedef tahtasına oturtulurken taraftarın da güvenini kaybetti.

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HEDEF’TEKİ ADAM
 
BEŞİKTAŞ’TA tehlike çanları çalıyor… Üst üste gelen iki şampiyonluğun ardından geçen yıl zirvenin Galatasaray’a kaptırılması ve bu yıl da beklentilerin çok uzağında kalınması Siyah-Beyazlı taraftarları isyan noktasına getirdi. Taraftarlar yaşanan bu sürecin baş sorumlularından biri olarak teknik direktör Şenol Güneş’i görüyor. Tecrübeli teknik adamın formsuz Lens ve sorumsuz Quaresma’ya sahip çıkıp sürekli oynatması da taraftarın canını sıkan bir başka etken…
 
OYUNCU TERCİHLERİ...
 
GÜNEŞ’İN özellikle son oynanan Erzurumspor maçındaki oyuncu tercihleri de çok eleştirildi. Elde stoper Roco varken, Necip’i ısrarla savunmada oynatması ve yenilen golde tecrübeli oyuncunun hatasının olmasına rağmen sahaya hiçbir müdahalede bulunmaması Siyah-Beyazlı futbol severlerin tepkisine neden oldu. Güneş’e geldiği günden bu yana sahip çıkan Beşiktaş taraftarı, son zamanlarda yaşananların ardından tecrübeli teknik adamdan desteğini çekmeye başladı. (Güneş)

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