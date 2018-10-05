Beşiktaş'ta Guti bilmecesi Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında yardımcı antrenör olarak takıma katılan Guti Hernandez, siyah beyazlıların sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bıraktı. Bu durum kafalarda soru işareti bıraktı. Bu olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra ise Guti, Beşiktaş'ın sosyal medya hesaplarını yeniden takibe aldı.