Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlı takımda yönetim, Tüpraş Stadyumu'nda olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası başkan Hasan Arat ve kurmayları, Rıza Çalımbay ile görüşme kararı aldı.

Beşiktaş'ta yöneticiler, teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti.

ERKEN AYRILIIK OLABİLİR

Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi 27 Aralık'a kadar uzatılsa da Alanyaspor maçının ardından erken ayrılık olabilir.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Siyah beyazlılarda teknik direktörlük için 6 aday var.

Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY'IN RAKAMLARI

Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.