Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında kotuğunu yeni başkan Hasan Arat'a devretti.

Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 219 üyeden 12 bin 152 üye, genel kurula katılım sağladı.

12 BİN 152 KATILIM!

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının belli olduğu genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.

HASAN ARAT'IN YÖNETİM LİSTESİ

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

"BİZİM İŞİMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, "İşimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun" açıklamasını yaptı. Hasan Arat sözlerine, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrtukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız" ifadelerini ekledi.

SANDIK SONUÇLARI

Olağanüstü seçimli genel kurulda açılan sandıklar ve sonuçları şu şekilde;

1. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 201 | Serdal Adalı: 195

2. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 227 | Serdal Adalı: 201

3. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 226 | Serdal Adalı: 173

4. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 243 | Serdal Adalı: 205

5. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 368 | Serdal Adalı: 254

6. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 358 | Serdal Adalı: 225

7. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 315 | Serdal Adalı: 241

8. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 361 | Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 471 | Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 483 | Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 460 Oy | Serdal Adalı: 185 Oy

12. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 334 | Serdal Adalı: 260

13. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 369 | Serdal Adalı: 232

14. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 359 | Serdal Adalı: 207

15. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 386 | Serdal Adalı: 259

16. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 442 | Serdal Adalı: 234

17. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 370 | Serdal Adalı: 293

18. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 332 | Serdal Adalı: 193

19. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 324 | Serdal Adalı: 192

20. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 348 | Serdal Adalı: 182

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARI

Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil

1908-1911: Şükrü Paşa

1911-1918: Fuat Paşa

1918-1923: Fuat Balkan

1923-1924 Salih Bey

1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni

1926-1928: Fuat Balkan

1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni

1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel

1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1950: Ekrem Amaç

1950-1952: Salih Fuat Keçeci

1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu

1955-1956: Tahir Söğütlü

1956-1957: Danyal Akbel

1957: Ferhat Nasır

1957-1958: Nuri Togay

1958: Enver Kaya

1959-1960: Nuri Togay

1960-1963: Hakkı Yeten

1963-1964: Selahattin Akel

1964-1966: Hakkı Yeten

1966-1967: Hasan Salman

1967-1968: Hakkı Yeten

1968-1969: Talat Asal

1969-1970: Rüştü Erkuş

1970: Nuri Togay

1970-1971: Agasi Şen

1971-1972: Himmet Ünlü

1972-1973: Şekip Okçuoğlu

1973-1977: Mehmet Üstünkaya

1977-1979: Gazi Akınal

1979: Hüseyin Cevahir

1979–1980: Gazi Akınal

1980-1981: Rıza Kumruoğlu

1981-1984: Mehmet Üstünkaya

1984-2000: Süleyman Seba

2000-2004: Serdar Bilgili

2004-2012: Yıldırım Demirören

2012-2019: Fikret Orman

2019-2023: Ahmet Nur Çebi