Beşiktaş Kulübü, bugünkü olağanüstü seçimli genel kurulda 35. başkanını seçti. 2019'da göreve gelen Ahmet Nur Çebi bugünkü seçim sonrasında kotuğunu yeni başkan Hasan Arat'a devretti.
Oy kullanma hakkı bulunan 21 bin 219 üyeden 12 bin 152 üye, genel kurula katılım sağladı.
12 BİN 152 KATILIM!
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35. başkanının belli olduğu genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.
HASAN ARAT'IN YÖNETİM LİSTESİ
Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.
"BİZİM İŞİMİZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"
Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, "İşimiz şimdi başlıyor. Beşiktaş'ın yolu açık, şansı bol olsun" açıklamasını yaptı. Hasan Arat sözlerine, "Beşiktaş bugün çok büyük bir demokrasi dersi vermiştir. Binlerce insan kuyrtukta bekledi. Bu armanın ne kadar büyük olduğunu Türkiye gördü. Beşiktaş'ın yolu ve şansı açık olsun. Tüm camiamıza teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimizle biz büyük bir takımız. İyi bir takımız" ifadelerini ekledi.
SANDIK SONUÇLARI
Olağanüstü seçimli genel kurulda açılan sandıklar ve sonuçları şu şekilde;
1. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 201 | Serdal Adalı: 195
2. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 227 | Serdal Adalı: 201
3. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 226 | Serdal Adalı: 173
4. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 243 | Serdal Adalı: 205
5. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 368 | Serdal Adalı: 254
6. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 358 | Serdal Adalı: 225
7. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 315 | Serdal Adalı: 241
8. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 361 | Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 471 | Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 483 | Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 460 Oy | Serdal Adalı: 185 Oy
12. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 334 | Serdal Adalı: 260
13. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 369 | Serdal Adalı: 232
14. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 359 | Serdal Adalı: 207
15. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 386 | Serdal Adalı: 259
16. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 442 | Serdal Adalı: 234
17. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 370 | Serdal Adalı: 293
18. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 332 | Serdal Adalı: 193
19. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 324 | Serdal Adalı: 192
20. Sandık Sonucu: Hasan Arat: 348 | Serdal Adalı: 182
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ ESKİ BAŞKANLARI
Beşiktaş Kulübünün 120 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle:
1903-1908: Mehmet Şamil
1908-1911: Şükrü Paşa
1911-1918: Fuat Paşa
1918-1923: Fuat Balkan
1923-1924 Salih Bey
1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni
1926-1928: Fuat Balkan
1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni
1930-1932: Emin Şükrü Kunt
1932-1935: A. Ziya Karamürsel
1935-1938: Fuat Balkan
1938-1939: A. Ziya Karamürsel
1939-1941: Yusuf Ziya Erdem
1941-1942: A. Ziya Karamürsel
1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1950: Ekrem Amaç
1950-1952: Salih Fuat Keçeci
1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu
1955-1956: Tahir Söğütlü
1956-1957: Danyal Akbel
1957: Ferhat Nasır
1957-1958: Nuri Togay
1958: Enver Kaya
1959-1960: Nuri Togay
1960-1963: Hakkı Yeten
1963-1964: Selahattin Akel
1964-1966: Hakkı Yeten
1966-1967: Hasan Salman
1967-1968: Hakkı Yeten
1968-1969: Talat Asal
1969-1970: Rüştü Erkuş
1970: Nuri Togay
1970-1971: Agasi Şen
1971-1972: Himmet Ünlü
1972-1973: Şekip Okçuoğlu
1973-1977: Mehmet Üstünkaya
1977-1979: Gazi Akınal
1979: Hüseyin Cevahir
1979–1980: Gazi Akınal
1980-1981: Rıza Kumruoğlu
1981-1984: Mehmet Üstünkaya
1984-2000: Süleyman Seba
2000-2004: Serdar Bilgili
2004-2012: Yıldırım Demirören
2012-2019: Fikret Orman
2019-2023: Ahmet Nur Çebi