Beşiktaş'ta Hatayspor maçı mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile 24 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki idmana aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan oyuncular, taktiksel çift kale maçla günü tamamladı.

Beşiktaş, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

