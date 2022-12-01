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Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor
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Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ikinci bölümünün hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda gerçekleştirilen aktivasyon çalışmasıyla başlayan sabah idmanı, sahada yapılan ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yan top ve duran top çalışmalarıyla tamamlandı.

Akşam antrenmanı ise ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta VavaCars Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

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