Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç sonrası antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.

Valerian Ismael ile yollarını ayırıp Şenol Güneş ile anlaşan Beşiktaş, ligin geçen periyodunu 22 puan ile 8. olarak tamamladı.