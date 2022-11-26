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Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

DHA26 Kasım 2022 Cumartesi 19:06 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor
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Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Sabah antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılarının yönetiminde yapılırken, kuvvet, dayanıklılık ve kondisyon çalışmasıydı. İdmanın ilk bölümünde üç grup halinde salonda atletik performans testlerinden geçen oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise sahada altışarlı gruplar halinde ayak tenisi oynadılar. Sabah antrenmanı, 2.5 saat sürdü.

Akşam antrenmanı, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılırken, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Akşam antrenmanı ise yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 10.30 ve 16.30'da yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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