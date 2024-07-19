İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0846
  • EURO
    36,0549
  • ALTIN
    2566.32
  • BIST100
    11138.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor
Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş Slovenya'nın Maribor kentinde çalışmalarını sürdürüyor.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 13:37 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yapılan otelinin tesislerinde gerçekleştirilen ve 15 dakikası basına açık antrenmanı, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Kadir Kılıç da takip etti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kondisyon istasyonunda çalıştı. Siyah-beyazlı oyuncular, basına açık bölümün sonunda ise 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın TSİ 19.00'da hazırlık maçında Grazer AK ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.