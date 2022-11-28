İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2022 Pazartesi / 5 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6294
  • EURO
    19,3445
  • ALTIN
    1045.2
  • BIST100
    4923.23
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz sürüyor
Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz sürüyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, çalışmalarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam etti.

IHA28 Kasım 2022 Pazartesi 19:42 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz sürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta, yaklaştık 1.5 saat süren antrenman ısınma koşularıyla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman pas çalışmasıyla devam ederken, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ'IN KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 13 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar bu maçlardan 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.