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Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta çalışmalar teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdü.

DHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bad Haring bölgesinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmaları yapıldı. İdman, Amerikan futbol topuyla dar alanda yapılan maçın ardından sona erdi. Basına açık idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Avusturya kamp çalışmalarına, yarın TSİ 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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