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Beşiktaş'ta hedef Albian Ajeti

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Burak Yılmaz'a alternatif olacak bir santrfor istedi. Listenin ilk sırasında West Ham'da forma giyen Kosova asıllı Albian Ajeti var.

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Son üç maçta elde ettiği galibiyetlerle ligde yeniden iddialı duruma gelen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları erken başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ocak ayında kadroya yapılacak takviyeler için önceliğini yönetime sundu.
 
Tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'a alternatif olacak bir oyuncu istiyor. Sezon başındaki sakatlığını atlattıktan sonra tam olarak formunu tutturamayan ve sadece iki penaltı golü bulunan Burak'ın 34 yaşında olmasından dolayı üzerine çok yük bindiğini savunan Avcı, golcü oyuncunun yaşadığı sakatlıkların da dinlenememesinden kaynaklandığını belirtti.
 
Yönetime verdiği raporda Güven Yalçın ve Umut Nayir'in yetersiz olduğunu kaydeden Abdullah Avcı, sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek bir santrforla takımın çok daha güçlü bir hale geleceğine inanıyor.
 
Aboubakar zor
 
Transferden sorumlu yöneticiler Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da bir süredir yaptıkları çalışmalarda listenin ilk sırasına İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın formasını giyen Albian Ajeti'yi aldı.
 
Sezon başında 9 milyon avro karşılığında Basel'den Ada'nın yolunu tutan 22 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. West Ham'ın da bu sezon çok az şans bulan Ajeti'nin tecrübe kazanması için bu teklife sıcak bakabileceği konuşuluyor. Siyah-beyazlılar Ajeti'de mutlu sona ulaşamazsa listede iki isim daha bulunuyor. Yaşadığı ciddi sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanan Kartal'ın eski yıldızı Aboubakar'a yönetim mesafeli bakıyor. Listedeki üçüncü ismin St. Etienne'de bu sezon iki maça çıkan ve gol atamayan Lois Diony olduğu öğrenildi.
 
West Ham'da forma şansı bulamıyor
 
Basel formasıyla üç sezonda attığı 40 golle dikkatleri üzerine çeken ve sezon başında 9 milyon avro karşılığında West Ham United'a transfer olan Albian Ajeti yeni takımında çok az şans buldu. Oyuna sonradan girdiği dört maçta toplam 94 dakika süre alan Kosova asıllı İsviçreli oyuncu golle tanışamadı.
 
(Takvim)

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