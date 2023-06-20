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Spor

Beşiktaş'ta hedef Alexis Beka Beka

Beşiktaş'ta orta saha transferi için son aday Nice'ten Alexis Beka Beka olmuştu. Siyah-Beyazlılar, genç orta saha için Nice'i satın alma opsiyonlu bedelsiz kiralamaya ikna etti.

20 Haziran 2023 Salı 10:08 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Alexis Beka Beka
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Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken orta alana bir takviye gerçekleştirmek için girişimlerde bulunuluyor.

Fransız cephesinden onayı alan Kara Kartal'da 22 yaşındaki ön libero için son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek.

BUNDESLIGA'DAN TALİPLERİ VAR

Fransız ekibinin, oyuncunun 1.6 milyon Euro'luk maaşının karşılanması halinde Beşiktaş'tan kiralama konusunda bedel almamayı kabul ettiği bildirildi.

Beka Beka'nın kiralanması halinde sözleşmesine satın alma opsiyonu ekletmek isteyen Nice'in 10 milyon Euro'dan açtığı kapıyı, pazarlıkların ardından 8 milyon Euro'ya indirdiği bildirildi.

Oyuncunun, kulüplerin anlaşmasını beklediği kaydedildi. Beka'ya, özellikle Almanya Bundesliga'dan başka kulüplerin de talip olduğu kaydedildi.

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