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Spor

Beşiktaş'ta hedef Brezilyalı David Luiz

Transfer çalışmalarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde devam eden Beşiktaş'ta savunma hattı için Brezilyalı futbolcu David Luiz gündeme geldi.

IHA3 Eylül 2023 Pazar 16:53 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Brezilyalı David Luiz
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Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala stoperde rota Brezilyalı futbolcu David Luiz'e döndü.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesine bir transfer daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Brezilyalı futbolcu David Luiz oldu. Brezilya ekiplerinden Flamengo forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli savunmacının durumunu araştıran Beşiktaş, anlaşma sağlanması halinde oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık'ta sona erecek Brezilyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ise ödenmeyecek.

Chelsea, Arsenal, Paris Saint-Germain ve Benfica gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen David Luiz, 1 Eylül 2021 tarihinde transfer olduğu Flamengo'da şu ana kadar 94 resmi maçta forma giyip, takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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