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Spor

Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK galibiyeti

Ligde ve Avrupa'da kötü gidişatı devam eden Beşiktaş, yarın Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılıp moral bulmak istiyor.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 14:34 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Gaziantep FK galibiyeti
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada koşu ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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