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Spor

Beşiktaş'ta hedef Geoffrey Kondogbia

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

17 Haziran 2023 Cumartesi 12:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Geoffrey Kondogbia
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Süper Ligde sezonu 3. bitiren ve Konferans Ligi'ne katılacak olan Beşiktaş gelecek sezon şampiyonluk yarışında olabilmek için kolları sıvadı.

Kartal, Atletico Madrid'de forma şansı bulamayan Geoffrey Kondogbia'yı gözüne kestirdi. Diego Simeone'nin gözüne bir türlü giremeyen Fransız orta saha bu yaz takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Atletico, son yapılan temasların ardından Kondogbia'nın bedelini 5 milyon Euro'ya kadar indirdi. Beşiktaş bu transfer için tüm şartları zorluyor.

Ancak Kondogbia'nın tek taliplisi Beşiktaş değil. 30 yaşındaki Fransız orta sahayı Sevilla'da takip ediyor. Geoffrey Kondogbia bu sezon 13 tanesi ilk 11 olmak üzere yalnızca 27 maçta forma giyebildi ve bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.

PREMİER LİG'DE 10 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'la adı anılan Manuel Lanzini takımından resmen ayrıldı. Premier Lig ekibi West Ham, sözleşmesi sona eren Manuel Lanzini'nin takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yıllar önce de Beşiktaş'la adı anılan Arjantinli'nin Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeydi. Lanzini bu sezon 10 maça çıkarken, 1 gol kaydetti.

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