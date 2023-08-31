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Spor

Beşiktaş'ta hedef: German Pezzella! Teklif 3 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen German Pezzella için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip oyuncu için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef: German Pezzella! Teklif 3 milyon euro
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Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.

REAL BETIS FORMASI GİYİYOR

Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla stoper mevkiinde alternatifsiz kalan siyah-beyazlı ekip, İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı.

Arjantin Milli Takımı formasını da giyen 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

İLK TEKLİF 3 MİLYON EURO

La Liga'da bu sezon Betis'in oynadığı üç maçta kaptan olarak sahaya çıkan Pezzella için Kartal'ın 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

Real Betis ise halihazırda oynayan ve kaptanlık yapan Tangocu için 6 milyon euro'dan kapıyı açtı.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Real Betis formasıyla 36'sı ilk 11 olmak üzere 39 resmi maça çıkan German Pezzella bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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