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Spor

Beşiktaş'ta hedef Konferans Ligi'nde bir üst tur

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Tirana ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar -Neftçi eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta hedef Konferans Ligi'nde bir üst tur
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arena Kombetare'de oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti.

Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

GHEZZAL, FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da takımdaki yerini alamayacak. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı gerekçesiyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.

Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.

Daniel Amartey ise teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran.

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş.

Orta saha: Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut.

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy.

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