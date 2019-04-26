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Beşiktaş'ta hedef Niasse

Bonservisi Everton'da olan ve Cardiff City'de kiralık oynayan Niasse için Senegal basını, 'Önümüzdeki sene Türkiye'de forma giyecek' iddiasında bulundu.

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları yeni yönetimin seçilmesinin ardından hız kazanacak olsa da, mevcut yönetim bu konudaki görüşmelerine ara vermiyor.

Bu konudaki son iddia ise Senegal'den geldi. Everton'un 17 milyon euro karşılığında transfer ettiği ancak beklenen performansı sergileyemediği için Cardiff City'ye kiraladığı Oumar Niasse için yeni bir iddia ortaya atıldı. Senegal'de yayım yapan Stades adlı gazetenin haberine göre bir Türk takımında forma giymeye karar veren yıldız isim, Beşiktaş'a transfer olmak istiyor.

ESKİYİ ÖZLEDİ

Kartal'ın da Niasse ile ilgilendiği ve oyuncunun da eski günlerine dönebilmek adına Türkiye'ye transfer olmak istediği belirtildi. Cardiff'in de Niasse'yi kadroda tutmak istediği ancak oyuncunun ayrılma konusunda karar verdiği ifade edildi. Niasse bu sezon Premier Lig'de 17 resmi maçta forma giydi ve hiç gol atamadı. Senegalli futbolcu bu maçların 14'ünü Cardiff formasıyla oynadı. Everton ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Niasse, Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 9 maçta 3 gol attı.

40 RESMİ MAÇTA GÖREV ALDI

Nıasse, daha önce oynadığı Akhisarspor'da 40 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli forvet 15 gol atarken, 6 da asist yaptı. Bu sezon devre arasında Cardiff'e kiralanın Niasse 12 maçta gol atamadı.

19 GOL ATTI

Nıasse, profesyonel kulüp kariyerinde en çok Lokomotiv Moskova formasını giydi. Sengalli yıldız 42 resmi maçta 19 gol atarken, 14 de asist yaptı ve 33 gole direkt olarak katkıda bulundu.

AKHİSARSPOR'DA OYNADI

Golcü oyuncu, 2013/14 sezonunda Akhisar Belediyespor forması giymiş ve ardından da Premier Lig'e kadar yükselmişti. Piyasa değeri 7 milyon euro'ya kadar düşen forvetin gelecek sezonu Everton'da geçirmesi düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

(Takvim)

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