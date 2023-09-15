Beşiktaş'ta hedef orta saha! Quaresma devreye girdi

Beşiktaş'ta son gün transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-Beyazlılar'da gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Beşiktaş, hücum hattına da takviye yapmayı planlıyordu fakat teknik heyet kararıyla gündemdeki isimden vazgeçildi.

XEKA İÇİN SON HAMLE

Beşiktaş, transferin son gününde orta sahaya çok yönlü bir ismi renklerine bağlamak için girişimlerini tüm hızıyla sürdürüyor. Gelen haberlere göre liste başında yer alan Xeka için tüm şartlar zorlanıyor.

QUARESMA DEVREDE

Son olarak Fransa'da Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu için, vatandaşı Gedson Fernandes ve eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'dan temas kurmaları istendi. Ayrıca Xeka için en istekli kulübün de Beşiktaş olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

YÖNETİM BASTIRIYOR

Orta sahanın her noktasında forma giyebilen Xeka'yı, teknik ekip kadrosunda görmeyi çok istiyor. Özellikle teknik direktör Şenol Güneş'in, çift yönlü bir orta saha oyuncusuna çok ihtiyacı olduğunu yönetime ilettiği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu için transferin son anına kadar bastırılacak. Yönetim, tranferin son saatine kadar 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uğraşacak.