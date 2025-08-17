Beşiktaş, Jadon Sancho'nun ardından Tyrell Malacia transferinde de Roma ile karşı karşıya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan kulübü, Sancho'yu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Manchester United'a Hollandalı sol bek Malacia'nın şartlarını da sordu.

26 yaşındaki oyuncunun da Roma'ya sıcak baktığı belirtildi.

Haber detayında Beşiktaş'ın da Tyrell Malacia ile ilgilendiği ileri sürüldü.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Malacia, geçen sezon 21 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.