17 Ağustos 2025 Pazar
  • Beşiktaş'ta hedef Tyrell Malacia! Transferde rakip İtalyan devi
Spor

Beşiktaş'ta hedef Tyrell Malacia! Transferde rakip İtalyan devi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı ekip, Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Tyrell Malacia'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

17 Ağustos 2025 Pazar 14:17
Beşiktaş'ta hedef Tyrell Malacia! Transferde rakip İtalyan devi
Beşiktaş, Jadon Sancho'nun ardından Tyrell Malacia transferinde de Roma ile karşı karşıya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İtalyan kulübü, Sancho'yu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Manchester United'a Hollandalı sol bek Malacia'nın şartlarını da sordu.

26 yaşındaki oyuncunun da Roma'ya sıcak baktığı belirtildi.

Haber detayında Beşiktaş'ın da Tyrell Malacia ile ilgilendiği ileri sürüldü.

MANCHESTER UNITED KARNESİ

Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Malacia, geçen sezon 21 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.

