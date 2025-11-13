Beşiktaş'ta hedef Vitao

Devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip Brezilya temsilcisi Internacional'de forma giyen Vitao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, ayrıca Flamengo'nun da 25 yaşındaki savunmacıyla ilgilendiği, ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Internacional'in, Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Vitao'yu ocak ayında satmayı planladığı öne sürüldü.