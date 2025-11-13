İSTANBUL 17°C / 8°C
Spor

Beşiktaş'ta hedef Vitao

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Brezilya ekibi Internacional forması giyen Vitao'yu renklerine bağlamak istiyor.

13 Kasım 2025 Perşembe 17:47

Devre arası transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Beşiktaş hakkında yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ESPN'in haberine göre; siyah-beyazlı ekip Brezilya temsilcisi Internacional'de forma giyen Vitao'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde, ayrıca Flamengo'nun da 25 yaşındaki savunmacıyla ilgilendiği, ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

Internacional'in, Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Vitao'yu ocak ayında satmayı planladığı öne sürüldü.

