Beşiktaş'ta herkes gider Atiba kalır

Aksam 12.02.2020 13:45 - Güncelleme: 12.02.2020 13:45

Süper Lig'in 22. haftasında cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta mücadelenin hazırlıkları dün yapılan antrenmanla sürdü.

Taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla antrenman tamamlandı. Oyuncularını dev mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla hazırlayan Sergen Yalçın, ligdeki kazanma serilerini 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

VAZGEÇİLMEZ ATİBA!



Kara Kartal'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, çift kale maç antrenmanında ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. Başarılı futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen kendisini zinde tutup ilk 11'in değişilmez ismi olmayı başardı. Atiba'nın, Başakşehir karşılaşmasında yine orta sahada Mohamed Elneny'le birlikte görev yapacağı öğrenildi.