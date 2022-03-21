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  • Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez sürprizi! Valerien Ismael beklenirken...
Spor

Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez sürprizi! Valerien Ismael beklenirken...

Önder Karaveli ile yollarını ayırması ve Valerien Ismael ile anlaşması beklenen Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez sürprizi yaşanıyor.

21 Mart 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:17
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Beşiktaş'ta kötü gidişatın bir türlü önüne geçilememesinin ardından Önder Karaveli'nin görevi bırakacağı ve yerine İbrahim Üzülmez'in geleceği iddia edilmişti.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN YARDIMCISI: "YÜKLENİYOR"

Bu iddialar devam ederken İbrahim Üzülmez'in yardımcısı Ümit Şahin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ümit Şahin, Instagram hesabından İbrahim Üzülmez'in Vodafone Park'taki bir fotoğrafını paylaşarak "Yükleniyor" ifadesini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR ÜZÜLMEZ, GELECEK SEZON ŞENOL GÜNEŞ

Anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş'ta sezon sonuna kadar takımı İbrahim Üzülmez çalıştıracak. Üzülmez sezon sonunda ise Şenol Güneş'in ekibinde yer alacak.

2020'DEN BERİ BOŞTA

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez, en son 2019-20 sezonunda Ankaragücü'nü çalıştırmıştı. İbrahim Üzülmez daha önce de Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Bursaspor'da görev aldı.

  • İbrahim Üzülmez
  • Önder Karaveli
  • Beşiktaş
  • Ümit Şahin
  • Valerien Ismael

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