Beşiktaş'ta ibre yeniden Hien'e döndü

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş'ta gözler, gerçekleştirilecek stoper takviyesine çevrildi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Burkina Faso ve İsveç vatandaşlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun transfer sürecini yönetiyor.

Oyuncunun kulübü Verona ile birkaç gündür temas halinde olan Kocadağ'ın transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı planladığı, İtalyan ekibinin ise 7-8 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi. 1.91 boyundaki futbolcunun Verona ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla 33 resmi maça çıkan Isak Hien bu karşılaşmalarda skor katkısı yapamadı.