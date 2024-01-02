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Spor

Beşiktaş'ta iç transfer harekatı! Genç yıldız imzayı attı

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Hatayspor maçında ilk golünü atan Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

2 Ocak 2024 Salı 18:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta iç transfer harekatı! Genç yıldız imzayı attı
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Beşiktaş, kulübün alt yapısından yetişen genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy ile 2028'e kadar sözleşme uzattığını açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde tamamlayan, 2021 yılından bu yana giydiği formamızı başarıyla terleten, gelecekte de Beşiktaşımızın kazanacağı başarılarda pay sahibi olacağına inandığımız Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini 2027-28 sezonu sonuna kadar uzattı." ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba'nın katılımıyla imzalanan sözleşmede tecrübeli futbol adamı şu açıklamalarda bulundu:

"Genç futbolcumuzla sözleşmemizi 2028 yılında kadar uzattık. Onlar bizim bugünümüz, yarınımız, geleceğimiz. Gençlerimize çok değer veriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Semih'ten beklentimiz çok yüksek. Örnek bir futbolcu olsun, çok çalışsın ve disiplinli olsun. Beşiktaşımıza katkı sağlasın. Altyapıyla ilgili düşüncelerimizin ne kadar haklı olduğunu herkese göstersin."

İmzaladığı sözleşmeden memnuniyet duyan Semih Kılıçsoy, "Başkanımız Hasan Arat'a ve Samet Aybaba'ya çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve gururluyum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Beşiktaş'ın 2005 doğumlu oyuncusu Semih Kılıçsoy, Süper Lig'deki ilk golünü Hatayspor deplasmanında atmıştı. Hatayspor filelerini havalandıran Semih Kılıçsoy, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla gol atan ilk 2005 (ve sonrası) doğumlu oyuncu oldu.

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