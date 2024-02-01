Beşiktaş'ta iç transfer imzası!

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.