İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3377
  • EURO
    33,0712
  • ALTIN
    2005.82
  • BIST100
    8646.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Beşiktaş'ta iç transfer imzası!

Beşiktaş, genç kalecisi Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.

1 Şubat 2024 Perşembe 21:51 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta iç transfer imzası!
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, 18 yaşındaki kaleci Emir Yaşar'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi bünyesinde sürdüren profesyonel futbolcumuz Emir Yaşar'ın sözleşmesi, 2027-2028 sezonu sonuna kadar yenilendi. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde genç futbolcumuz Emir Yaşar ile bir araya geldi. Aybaba, kulübümüzle sözleşme yenileyen Emir Yaşar'a yeni dönemde başarılar diledi." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.