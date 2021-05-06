Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurulları 22 Mayıs'ta gerçekleşecek

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:07

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında düzenlenen kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2019 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 22 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da aynı gündemle aynı yerde yapılacak.

Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ise 23 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da yine Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirilecek. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 30 Mayıs Pazar günü saat 10.30'da aynı gündemle aynı yerde organize edilecek.