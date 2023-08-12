Beşiktaş'ta iki imza birden!

Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla yollar ayrılınca transfer çalışmalarının akıbetinin ne olacağı merak ediliyordu. Kazancı'nın istifası sonrasında Beşiktaş adeta gaza bastı. Siyah beyazlılar, transfer konusunda 2 ismi imza aşamasına getirdi.

MARSILYA'YLA ANLAŞILDI

Ukraynalı 10 numara Ruslan Malinovskyi için Fransa Lig 1 temsilcisi Marsilya'yla el sıkışan yönetim, 500 bin Euro kiralama ve 7 milyon Euro da satın alma opsiyonu olmak üzere anlaşma sağlamıştı.

Bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcuyla pazarlıklara başlayan idareciler, İtalyan basınının iddiasına göre bu oyuncu için Serie A ekibi Torino'yla yarışıyordu! Ancak gerçek öyle çıkmadı.

"LİSTEMİZDE DEĞİL"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Torino Başkanı Urbano Cairo, "Ruslan Malinovskyi hakkındaki söylentilerin nasıl çıktığını bilmiyorum. Listemizde olmadığını garanti edebilirim. Marsilya ile Malinovskyi için asla pazarlık yapmadık" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş'ın transferde eli güçlenirken, oyuncuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği bildirildi.

ÖN ANLAŞMA TAMAMLANDI

Rus ekibi CSKA Moskova'dan Bakhtiyor Zaynutdinov için temaslarını sürdüren Beşiktaş bu transferde son aşamada.

Kale hariç neredeyse tüm bölgelerde forma giyebilen 25 yaşındaki futbolcu için 6.5 milyon Euro'dan kapıyı açan ve son olarak 5 milyon Euro'nun altına inen CSKA'yı 4.5 seviyesine çekmek isteyen Kartal, transferi bu Yönetim, yerli oyuncu statüsünde oynayabilen oyuncuyla ön anlaşma yapmıştı. Yönetim, CSKA'yla el sıkışması sonrasında yetenekli futbolcunun transferini resmen açıklamayı planlıyor.