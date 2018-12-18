Beşiktaş'ta ikinci 'Feda' dönemi! Yaşlı oyunculara veda edilecek

UEFA Avrupa Ligi’ne grup aşamasında veda ettikten sonra kendi evinde Trabzonspor’la berabere kalarak, zirveye yaklaşma fırsatını kaçıran Beşiktaş, devrim niteliğinde kararlar almaya hazırlanıyor. İlk olarak Pepe ile yollarını ayırıp, 3.5 milyon euro tasarruf yapan siyah-beyazlı yönetim, gençleştirme operasyonunun yanında takımın maaş dengesini de 2 milyon euronun altına çekmeye çalışacak.

Adriano, Ryan Babel, Vagner Love ve Ricardo Quaresma’nın yanı sıra teklif gelmesi halinde Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Domagoj Vida gibi isimleri de göndermeyi planlayan siyah-beyazlılar, böyle bir kararı maddi mecburiyetler nedeniyle alacak. Dövizde yaşanan dalgalanmalar yüzünden yüksek maliyetli oyuncuları elden çıkarmak için düğmeye basan yönetim kurulunun, Çin’deki yeni yabancı kararını da beklediği öğrenildi. Çin Ligi’nde Aralık ayı sonu gelmeden yabancı sayısının bir futbolcu arttırılması gündemde olduğu için, yönetimin bazı oyuncuları ara transferde bu ülkeye gönderebileceği iddia edildi.

İkinci FEDA dönemi

Geçtiğimiz yaz döneminde Vida için gelen teklifleri geri çeviren Beşiktaş Yönetimi’nin bu kez daha farklı bir strateji izleyeceği bildirildi. Bir an önce maddi önlemleri alarak tüm planlamasını alt yapı ve genç oyuncular üzerinde kuracak olan siyah-beyazlılar bu alanda ezeli rakiplerinin önüne geçmeye de çalışacak. Temelleri “FEDA” döneminde atılan yapılanmanın yıkılmaması için yeni önlemler alacak olan yönetim kurulu, devre arasında sadece tasarruf yapmış olmayacak aynı zamanda takımı da yenileyecek.

Yeni bir FEDA dönemini başlatacak olan Başkan Fikret Orman’ın yakın çevresine, “Bir daha asla pahalı transferlere girmeyeceğiz. Ekonomik şartların neler getireceğini bilemeyiz. Bundan sonra böylesine riskli transferlere ve çalışmalara girmememiz lazım” dediği aktarıldı.

(Milliyet)