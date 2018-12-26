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Beşiktaş'ta ilk ayrılacaklar Vagner Love ve Lens

Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı starın menajerine “takım bul” talimatı verirken, Leeds United’ın talip olduğu Hollandalı kanat oyuncusu için de 6.5 milyon euro talep edildi.

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KADROSUNU önemli ölçüde azaltmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle beklentilerin uzağında kalan Vagner Love’un menajeri Ferreira ile görüşen Siyah-Beyazlılar, “Takım bul” talimatı verdi.Ferreira ise Brezilya basınına “Kulüp istiyor ama biz henüz geleceğimizle ilgili karar vermedik. Sözleş- me sürüyor” açıklaması- nı yaptı. Kanat oyuncusu Jeremian Lens için de Leeds United’ın teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş 6.5 milyon euro talepetti, İngilizler ise indirim istedi.

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