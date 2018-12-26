Beşiktaş'ta ilk ayrılacaklar Vagner Love ve Lens
Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı starın menajerine “takım bul” talimatı verirken, Leeds United’ın talip olduğu Hollandalı kanat oyuncusu için de 6.5 milyon euro talep edildi.
KADROSUNU önemli ölçüde azaltmak için düğmeye basan Beşiktaş yönetimi gönderilecek isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle beklentilerin uzağında kalan Vagner Love’un menajeri Ferreira ile görüşen Siyah-Beyazlılar, “Takım bul” talimatı verdi.Ferreira ise Brezilya basınına “Kulüp istiyor ama biz henüz geleceğimizle ilgili karar vermedik. Sözleş- me sürüyor” açıklaması- nı yaptı. Kanat oyuncusu Jeremian Lens için de Leeds United’ın teklif yaptığı öğrenildi. Beşiktaş 6.5 milyon euro talepetti, İngilizler ise indirim istedi.
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