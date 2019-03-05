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Beşiktaş'ta ilk hedef Abdullah Avcı

Fikret Orman, Şenol Güneş’in yerine Abdullah Avcı’yı istiyor. Ligdeki yarıştan dolayı teklif sezon sonu yapılacak. Yeni sezonda değişime gidecek Beşiktaş’ta görevin başında Abdullah Avcı’nın olması hedefleniyor.

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MİLLİ takımla anlaşan Şenol Güneş’ten doğan boşluk için Abdullah Avcı düşünülüyor! Beşiktaş’ta 4 sezonda 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 kez gruptan çıkma başarısı gösteren Şenol Güneş’in yerine Başkan Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın gelmesinde ısrarlı. Ayrıca gelecek sezon takımın yaş ortalaması düşürülecek ve genç isimler alınacak. Gençlerle iyi iletişimi olan Başakşehir’in Hocası bu yüzden de gözde oldu. Ancak Başakşehir’le olan mücadeleden dolayı somut adım lig bitiminde olacak. 
 
GUTI VE SERGEN DE VAR
 
Fikret Orman, Abdullah Avcı’yı çok istiyor ancak gerçekleşmezse iki aday daha var. Yardımcı Antrenör Guti ve Alanya’nın Hocası Sergen Yalçın. Bunun için de karar dönemi yaşanacak. Güneş’in lig bitmeden ayrılması halinde kalan sürede Guti çalıştıracak. İspanyol çalıştırıcının göstereceği performans belirleyici olacak. Sezon başında Başakşehir’le 5 yıl uzatan Abdullah Avcı’nın kararı bu ihtimallerden daha önemli.
 
Akşam

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

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