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Beşiktaş'ta ilk hedef Emre Kılınç

Siyah-Beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'un milli futbolcusu Emre Kılınç'ı kadroya katmak için devre arasını bekliyor. Yaz boyu devam eden transfer flörtü, kışın resmiyet kazanacak.

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GÜNEŞ
 
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'un milli yıldızı Emre Kılınç'ın peşini bırakmıyor. Yaz transfer döneminde Kırmızı-Beyazlı kulüple sıkı pazarlıklar yapan Siyah-Beyazlı yönetim, transferin son günü Sivas'ın inadı kırılmayınca Diaby hamlesini yapmıştı.
 
23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun devre arası Beşiktaş'a transfer olabileceği öğrenildi. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Emre için istenen bonserviste indirime gidilmesi halinde imzalar atılacak.
 
YAZIN VEREMEZDİK
 
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kartal'ın bu ilgisini doğruladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz sezona başlarken Emre Kılınç gidecek gözüyle bakıyorduk. Bana öyle söylediler. Emre sezon başı gidebilseydi bizim için iyi olurdu. Hemen yeni bir arkadaş kazandırabilirdik. Zaman ilerledikçe, az kalınca Emre'yi verme şansımız olmadı. En son Beşiktaş istedi Emre'yi. Veremezdik, öyle birini verirsek hiçbir kazancı olmaz. O yüzden transferden vazgeçtik. Ama devre arası ne olur bilmiyorum" dedi.

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

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