11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 271.109
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta ilk hedef Jonathan Kodjia

Devre arasında alternatif golcü arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Jonathan Kodjia'yı yeniden gündemine aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında alternatif golcü arayan Beşiktaş, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Jonathan Kodjia'yı yeniden gündemine aldı. Bu sezon Aston Villa'da fazla süre alamayan Fildişi Sahilli golcü için girişimlere başlayan Siyah Beyazlı yönetimin bu transfer için Aston Villa'ya 3 milyon Euro önereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE İSTEMİŞTİ

Jonathan Kodjia'yı sezon başında da isteyen Beşiktaş, Aston Villa'nın 8 milyon Euro istemesiyle transferden vazgeçmişti. Eylül ayı sonunda Katar Ligi takımlarından Al-Gharafa, Kodjia için Aston Villa'ya 7 milyon Euro önerse de menajer Dean Smith transfere onay vermemişti.

KARTAL BU KEZ ISRARLI

Burak Yılmaz'ın forvet hattında alternatifinin olmaması, Abdullah Avcı'yı en çok düşündüren konuların başında geliyor. Tecrübeli teknik adam forvete mutlaka transfer yapılması konusunda yönetime rapor verdi. Transfer komitesinin ise Avcı'ya Kodjia ismini önerdiği ifade edildi. 

Abdullah Avcı'nın Kodjia'ya onay vermesi halinde Fildişili oyuncu Ocak ayında Siyah Beyazlılara katılacak.

TEK ENDİŞE SAKATLIĞI

Teknik heyetin Kodjia için tek endişesi golcü oyuncunun sakatlığı. Elmacık kemiğinin kırılmasının ardından Aston Villa'da sadece 2 maçta 4 dakika forma giyebilen Jonathan Kodjia sakatlığın etkisinden kurtulamadı ve eski formundan bir hayli uzak performans sergiledi.

Kodjia, 2016 yılında İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'den Aston Villa'ya transfer olmuş ve Villa'da toplamda çıktığı 102 maçta 29 gol atıp 9 asist kaydetti.

(Akşam)

Türk yolculara skandal muamele!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de cipe silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Adana'da evlat vahşeti! Sinir krizi geçirdiler

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Sürücüler dikkat! Yeni dönem başlıyor, cezalar artacak

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Korkutan 'Y kuşağı' raporu: Daha hızlı ölecekler

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

Buzdolabında bir yıl saklanabileceği iddia ediliyor! Satışa sunuldu

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz

'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum' dedi ve ekledi: Kamu olarak biz de katkı veririz
 

POPÜLER HABERLER

O sözler tekrar gündemde! İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ dersi

O sözler tekrar gündemde! İmamoğlu´na ´Kanal İstanbul´ dersi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

1976'dan beri unvanını koruyor! İşte dünyanın en hızlı uçağının sırrı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA