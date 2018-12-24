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Beşiktaş'ta ilk hedef Sturridge

Beşiktaş, Liverpool’un forvetini almak için düğmeye bastı. Listede Ahmet Oğuz ve Orkun Kökçü de var.

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LİGDE devreyi Başakşehir’in 9 puan gerisinde kapatan Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in “Bu kadroya takviye yapılmazsa şampiyonluk zor” açıklaması sonrası transfer harekatı başlıyor. Kaliteli forvet almak isteyen Siyah-Beyazlı- lar’ın hedefindeki ilk isim Liverpool’dan Sturridge. Yönetimin, sezon sonu sözleşmesi bitecek 29 yaşındaki İngiliz forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak için Liverpool’a teklifte bulunduğu bildirildi. Kartal’da sağ bek için Ahmet Oğuz, orta saha için de Orkun Kükçü düşünülüyor.

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