20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9489
  • 6,6329
  • 245.137
  • 94.473
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta ilk yolcular belli oldu!

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi bitecek Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında iki ismi de gelecek sezon takımda istemiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon planlarında sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar'a da yer vermeyi planlamıyor.

Birisi Enzo Roco, diğeri ise Orkan Çınar. Yılda 1.4 milyon euro kazanan Şilili stoper ile Orkan Çınar'a takım bulmaları durumunda "Her türlü kolaylık" sözü verildi.

Orkan Çınar 2017 yılının yaqz transfer döneminde o sezon küme düşen Gaziantepspor'dan transfer edilmiş ve Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanması üzerine Konyaspor'a kiralanmıştı. Son olarak bu sezon başında 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralanmış ve devre arasında siyah beyazlı ekibe geri dönmüştü. Orkan, devre araında geri döndüğü Beşiktaş'ta henüz forma şansı bulabilmiş değil.

ROCO, BEKLENENDEN ÇOK UZAK ÇIKTI

Şilili futbolcu Enzo Roco, sezon başında Meksika ekiplerinden Cruz Azul'den bedelsiz olarak transfer edilmiş ve beklentilerin uzağında bir performans sergilemişti. Roco, bu sezon Beşiktaş'ta sadece 10 mça çııkmış ve takımına bir gollük katkı sağlamıştı.

(Takvim)

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Seçim zaferi sonrası Türkiye'ye koştu

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Bakanlık duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Dünyada ender görülüyor... Üsküdar’da bulundu

Devletten 960 lira kira yardımı

Devletten 960 lira kira yardımı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Dev projenin detaylarını anlattı

Dev projenin detaylarını anlattı

Bu halıya paha biçilemiyor

Bu halıya paha biçilemiyor

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti

PKK'lı teröristin firarı denizde bitti
 

POPÜLER HABERLER

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

'Akıncı SİHA pek yakında göklerde'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

Yabancı ünlülere benzeyen 'Türk ünlüler'

3 katlı lüks villaya baskın!

3 katlı lüks villaya baskın!

Bordan yeni bir madde üretildi!

Bordan yeni bir madde üretildi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA