Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için bir imza töreni düzenliyor. Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hasan Arat da katılıyor.

İşte Fernando Santos'un açıklamaları:

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



"Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız. Takım olarak çok iyi bir durumda değiliz ama hep beraber Beşiktaş'ın başarısı için çalışacağız."

"İSTANBUL ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR"



"Devasa bir kulübün parçası olmak, burada olmak çok önemli. 120 yıllık bir kulüp. Sadece bu da değil. Kazanılan zaferler, alınan kupalar... Türkiye'de iki kez rakip olarak bulundum. Bir kere İstanbul'da bir kez Ankara'da. İstanbul çok güzel bir şehir. Birkaç kez ailemle tatile de geldim."

"DOĞRU YOLU SEÇMELİYİZ!"

"Beşiktaşlı taraftarlara bu yolda ihtiyacımız var. Herkes bu hikayede çok önemli. Şu an sakin olmamız, gerçekçi olmamız ve kadromuzu gözden geçirmemiz lazım. Birlikte analiz edeceğiz. Kalite çok önemli, çok önemli bir detay. Kalite, tutku, karakter ve sahada kulübü iyi temsil yeteneği gerek. Bunu göstermeleri gerekiyor. İyi bir oyuncu grubumuz var. Oyuncularıma ben aile olurum, benim aileme biri saldırırsa, bir yumruk gibi karşılık veririz. Önemli olan birlik olmak. Benim ve yardımcılarımın görüşleri önemli. Doğru yolu seçmeliyiz. Bu takımı iyi yerlere getirmek için çalışmalıyız. Daha çok maç var. Bu şekilde gelişebiliriz."

"ŞENOL GÜNEŞ'İ TANIYORUM"

"Geçmiş ile konuşmayı sevmem. Gelen her hoca değerli isimler, hepsinin farklı yöntemleri var. Sayın Şenol Güneş'i uzun yıllardır tanıyorum, burada değerli işler yaptı."

"PEPE, QUARESMA İLE KONUŞTUM"

"Pepe ve Ricardo Quaresma ile konuştum. Büyük bir kulübe geldiğimi söylediler. Simao ile de konuştum, onunla iyi bir ilişkim var. Hepsi beni bu kararımdan dolayı tebrik etti."

"SAHAYA ÖLMEYE ÇIKMALIYIZ!"

"Benim tek amacım kazanmak! Kaybettiğim zaman uyuyamam! Benim takımım her zaman kazanmak zorunda! Savaşmak, sahada her şeyinizi vermek zorundasınız. Bunu en kötü durumda bile yapmak durumundayız. Sahaya ölmeye çıkmalıyız. Bunun dışında hiçbir şey işe yaramaz."