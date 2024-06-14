Beşiktaş, perşembe günü İstanbul'a ayak basan yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenleniyor.

İşte basın toplantısından açıklamalar:

Beşiktaş'tan teklif aldığınızda ne hissettiniz?

Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş'tan teklif aldığımda gerçekten onur duydum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var. Büyük kulüpler her zaman kupalar için savaşmalıdır. Güçlü, asla pes etmeyen, kupalar için savaşan bir takım olacağız"

'BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZIM'

"Sayın Başkan sıcak karşılamanız için teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok memnunum. Çalışmaya başlamak için sabırsızım. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Taraftarlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız başarılı olmak için. Benim için de çok büyük bir an. Göreve başlamak için sabırsızlanıyorum."

BAŞKAN HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"LİDERİN VARLIĞI ÖNEMLİ"

Hasan Arat: "Bugün burada kulübümüz için büyük bir adım atmanın gururunu ve heyecanını paylaşmak için sizlerle bir araya geldik. Beşiktaş olarak hedeflerimize ulaşmak ve taraftarımıza layık performanslar sergilemek için çalışıyoruz. Bugün önemli bir imza töreninde bir araya geldik. Futbol dünyasında başarı yalnızca oyuncuların sahada gösterdiği performansla sınırlı kalmıyor. Aynı zaman takımı yöneten bir liderin varlığı da büyük önem taşıyor. Bu nedenle teknik direktörlüğümüze getirdiğimiz isim, kulübümüzün geleceği için kritik bir öneme sahip. Bugün size Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'u tanıştırmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

'KENDİSİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM'

Hasan Arat: "Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızla anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."

'FİNAL OYNAMIŞ BİR İSİM'

Hasan Arat: "Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hasan Arat: "Yapmış olduğumuz çalışmalarda plan ve proje çerçevesinde büyük hazırlıklar yaptık. Transferde çok dikkatli çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarda planla, sabırla, akılla ilerleme yönünde olacaktır. Transfer, gelecek ve gideceklerle bir bütündür. Beşiktaş'ın elinin güçlü olmasını istiyorsanız, herkesin son derece dikkatli olması lazım. Her gün haberler çıkıyor. Ama biz kendi bildiğimiz prensipler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

'GÖRÜŞMELERİ FRİEDEL İLE YÜRÜTECEĞİZ'

Hasan Arat: "Brad Friedel, yönetim kurulu danışmanı olarak göreve getirilmiştir. Friedel ABD'de başlayan kariyerini, Tottenham'da sonlandırdı. ABD'de Osmanlı tarihi eğitimi gördü. Özel bir insandır. Biz, kendisini çok iyi araştırarak aramıza kattık. Tottenham'da en son yaptığı görev pazarlama ve yönetim ile ilgiliydi. Bundan sonraki dönemde oyuncu satışı, oyuncu alışı ve birçok data gelişmelerini birlikte yürüteceğiz. Kaan Bey ile birlikte çalışacak. Çok büyük şans eseri de Gio ile yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Bu da işimizi büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İyi bir ekip olacak."

"SİZ FIRTINALARA DEVAM EDİN!"

Hasan Arat: "Antrenör tercihini bir planlama çerçevesinde yaptık. Bu planımızın çok doğru olduğuna inanıyoruz. Tüm sorumluluk bize aittir. Bizim taraftarımız, antrenörünün arkasında olacaktır. Beşiktaş taraftarı, sadece Beşiktaş'ı düşünür. Sosyal medyadaki fırtınalardan etkilenmez. Sosyal medyaya bakarsak biz bu işi yapamayız. Siz fırtınalara devam edin, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ama şunu bilin, yapmış olduğunuz rakamlı yayınlar kulübe zarar veriyor. Dolayısıyla bir sorumluluk taşıyın. Samet Hoca, şu anda Nevzat Demir'de, orada karşılayacakları hocayı. Dün akşam birlikte yemek yedik. Feyyaz Uçar burada. Bizde sürekli bir şeyler bulmaya çalışmayın. Bizler Beşiktaş için buradayız. Beşiktaş'ta çalışmak çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bundan bizi kimse alıkoyamaz. Bizim taraftarımıza sözümüz var. Ricam, daha dikkatli yorumlar yapın."

BRAD FRIEDEL'DEN AÇIKLAMALAR

Brad Friedel: "Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ve gururluyum burada olmaktan dolayı. Herkese teşekkür ediyorum. 3-4 haftadır görüşmemiz oldu. Beşiktaş ailesini değiştirmekten ziyade güçlendirmeye geldim. Harika bir hocamız olacak. Yönetime de bu noktada destek vermeye çalışacağım her anlamda. Kadromuzu her anlamda yardımcı olabilecek bir yapı getirmeye geldim, oyuncuları değerlendirip kararlar verebileceğimiz. Global ve küresel anlamda bir ağ oluşturacağız. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan her şeyde yönetimimizle çalışmaya geldim. Tekrar Türkiye'de olmak çok güzel. Tekrar burada olduğumdan dolayı mutluyum."

'BAZI YABANCILARIN AYRILMASI GEREKİYOR'

Brad Friedel: "Göreve geldiğimden kısa bir süre sonra hocamızla görüştüm. Sistemle ilgili konuştuk. Üzerinde çalıştığımız analizlerimiz var. Hangi oyuncuların sisteme uyduğu, hangi oyuncuların uymadığıyla ilgili çalışmalarımız var. Bazı yabancı oyuncuların ayrılması gerekiyor. Kendi bütçemize, sistemimize uyan futbolcuları hocamız belirleyecektir. Bizi ligde rekabetçi ve şampiyon yapacak kadroyu bu şekilde kuracağız"