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Spor

Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları sona erdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 20:40 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Aktivasyon çalışmaları ve koşuyla başlayan antrenmanda, siyah-Beyazlı ekip çift kale taktik maçı oynayarak çalışmalarını tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip idmanın ardından kampa girdi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. Hafta: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

2. Hafta: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

3. Hafta: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

4. Hafta: Beşiktaş 3-1 Sivasspor

5. Hafta: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

6. Hafta: Beşiktaş 0-1 Başakşehir

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