Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 17 Eylül Cumartesi günü İstanbulspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise aktivasyon çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.