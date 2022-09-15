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Spor

Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı mesaisi sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA15 Eylül 2022 Perşembe 17:59 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:

1. Hafta: Beşiktaş 1-0 Kayserispor

2. Hafta: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

3. Hafta: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

4. Hafta: Beşiktaş 3-1 Sivasspor

5. Hafta: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

6. Hafta: Beşiktaş 0-1 Başakşehir

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