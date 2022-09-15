Beşiktaş'ta İstanbulspor maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda aldığı sonuçlar:
1. Hafta: Beşiktaş 1-0 Kayserispor
2. Hafta: Alanyaspor 3-3 Beşiktaş
3. Hafta: Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
4. Hafta: Beşiktaş 3-1 Sivasspor
5. Hafta: MKE Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
6. Hafta: Beşiktaş 0-1 Başakşehir