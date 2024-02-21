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Spor

Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 13:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi başladı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda minyatür kale maç oynandı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç da idmana katılmadı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla İstanbulspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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