Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, son antrenmanın ardından kampa girdi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-İstanbulspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıktı ve bunlardan 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 46 puanla 3. sırada yer aldı.