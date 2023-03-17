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Spor

Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Mart 2023 Cuma 19:13 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta İstanbulspor mesaisi tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, son antrenmanın ardından kampa girdi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-İstanbulspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıktı ve bunlardan 13 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 46 puanla 3. sırada yer aldı.

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