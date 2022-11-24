Beşiktaş'ta izin bitti, mesai başladı

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, 10 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Akşam antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirilecek.