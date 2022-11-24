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Spor

Beşiktaş'ta izin bitti, mesai başladı

Dünya Kupası nedeniyle verilen arada 10 günlük iznin ardından Beşiktaş, bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına başladı.

IHA24 Kasım 2022 Perşembe 18:58 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta izin bitti, mesai başladı
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Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, 10 günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, yarın saat 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek. Akşam antrenmanı basına açık olarak gerçekleştirilecek.

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