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Spor

Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Faturası ağır oldu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Joao Mario şimdiye kadar bekleneni veremedi. Giovanni van Bronckhorst'un mutlaka kadrosunda görmek istediği Portekizli oyuncu 4 Eylül'de siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı. Tecrübeli futbolcu şimdiye kadar sadece 1 asist ile oynadı. İşte Joao Mario haberinin detayları...

12 Kasım 2024 Salı 22:03 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Joao Mario krizi! Faturası ağır oldu
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Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Joao Mario şimdiye kadar bekleneni veremedi. Giovanni van Bronckhorst'un mutlaka kadrosunda görmek istediği Portekizli oyuncu 4 Eylül'de siyah-beyazlı ekibe imza atmıştı. İlk kez 15 Eylül'de oynanan Trabzonspor maçında 11'de başlayan tecrübeli futbolcu bu maçta gol veya asist yapamamıştı.

SADECE 1 ASİST YAPTI

Şimdiye kadar 8'i ilk 11 olmak üzere 11 maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu sadece 1 asist ile oynadı. Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, Süper Lig'e de fırtına gibi başlamıştı. Ancak siyah-beyazlı ekip son maçlarda kaybettiği puanlarla lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düştü. Joao Mario'nun ligde oynadığı 8 maçta Beşiktaş 5 defa puan kaybı yaşadı. Portekizli'nin oynadığı 3 Avrupa maçında ise Kara Kartal 2 defa sahadan boynu bükük ayrıldı.

GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Yıldız orta saha geçen sezon Benfica forması ile tüm kulvarlarda 51 maça çıktı. Bu maçlarda 9 gol ve 2 asist ile 11 gole katkı yaptı. Joao Mario'nun forma giydiği Benfica ligi ikinci sırada bitirmiş, Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynamıştı.

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