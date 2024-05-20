Beşiktaş'ın önceki gün Hatayspor karşılaşması sonrasında ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar baştan sona değiştirildi.

Siyah-beyazlı kulüp yöneticisi, Fenerbahçe'nin peşinde olduğunu Jose Mourinho'yu istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi.

MENDES ARACI OLDU

Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in oturduğu bir görüşme ayarladı.

Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan otelde buluştu. İkinci başkan Yücel ile birlikte gelen yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takım durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları hakkında bilgiler verildi. 61 yıllık teknik adam da çalışma yapabileceğini belirtti.

5 MİLYON EURO

Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkararak Mourinho ile tekrar oturdu. Başarılı teknik direktör, tekliflerin sıcak izlenildiğini ancak diğer kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi.

Gelecek haftanın ikinci başkanı Yücel, bir kez daha İtalya'ya giderek Mourinho ile yüz yüze anlaşma zemini arayacak. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu katkı sağladığı kaydedildi.