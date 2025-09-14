İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Beşiktaş'ta Jota Silva top başı yaptı

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah beyazlıların yeni transferi Jota Silva ilk antrenmanına çıktı.

14 Eylül 2025 Pazar 16:12
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.

