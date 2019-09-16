26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7292
  • 6,3443
  • 272.777
  • 102692
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta kabak Avcı'nın başına patladı

Süper Lig'de 4 haftada 4 puan toplayan Beşiktaş'ta yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Cumartesi günü favori olarak gittiği Gaziantep deplasmanında en kötü senaryoları yaşayarak kritik maçı kaybeden Beşiktaş’ta Abdullah Avcı hedef tahtasına oturtuldu.
 
'ABDULLAH AVCI KRİZ YÖNETECEK HOCA DEĞİL'
 
Vida’nın yaptığı büyük hata sonrası hem 10 kişi kalan hem de 1-0 geriye düşen siyah beyazlılar 4 hafta sonunda sadece 4 puan toplarken, tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı için ‘kriz yönetecek hoca değil’ söylentileri yükselmeye başladı. Süper Lig’de sadece Göztepe’yi yenmeyi başaran Beşiktaş’ta futbolcuların düşük performanslarının yanı sıra Avcı’nın saha içi etkisinin yetersiz kalması taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, yönetimin önümüzdeki günlerde Nevzat Demir Tesisleri’ne çıkarma yapacağı bildirildi.
 
BEŞİKTAŞ'I ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR
 
Bu hafta Başakşehir, önümüzdeki hafta Trabzon deplasmanına gidecek olan Abdullah Avcı’dan bir an önce takımı toparlaması beklenirken, yönetim içerisinde bulunan bazı isimlerin ’Transfere 10 milyon euro’nun üzerinde para harcadık, iyi bir takım oluşturduk her mevkide alternatif oyuncularımız var hocanın şu ana kadar elindeki kadroyu iyi yönettiği söylenemez’ eleştirilerini yüksek sesle konuştuğu belirtildi.

Su-35 savaş uçağı İstanbul semalarında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Etkisiz hale getirildiler

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

FETÖ’nün kara kutusu gizli bilgileri tek tek anlattı

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yönetim faturayı Abdullah Avcı'ya kesti

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Yerli hidro presi ile füze imal edilecek

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

Mansur Yavaş'a insanlık dersi: Mamak Belediyesi çocuklara sahip çıktı

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ABD’deki Türkler Başkan Erdoğan'ı bekliyor
 

POPÜLER HABERLER

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Avcılar´da hareketli anlar! Çok sayıda ekip sevk edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA