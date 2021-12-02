Beşiktaş'ta kadro dışı maliyeti 6.3 milyon euro

Milliyet 2 Aralık 2021 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:59

Beşiktaş'ta 4 yabancı kadro dışı durumda bulunuyor. Lens ve Douglas'ın yanı sıra Ljajic sezon başında kadro harici bırakılmıştı. N'Sakala ise Trabzonspor maçından sonra kadro dışı bırakılan son isim oldu.

Beşiktaş Yönetimi devre arasında yıllık garanti ücretleri toplam 6 milyon 350 bin euroyu bulan 4 oyuncuyla da yollarını ayırmak istiyor. Ljajic 3.2 milyon, Lens 1.8 milyon, Douglas 800 bin ve Nsakala 550 bin euro kazanıyor.

Dört futbolcunun da sözleşmesi sezon sonu bitecek. Yönetim, bedelsiz serbest bırakarak veya karşılıklı anlaşmayla bu futbolcuları gönderip ciddi bir tasarruf elde etmenin planlarını yapıyor.