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Spor

Beşiktaş'ta kanat operasyonu!

Ante Rebic ile anlaşmaya varan Beşiktaş, gözünü bir başka Milanlı yıldız Junior Messias'a dikti. Siyah beyazlı ekip oyuncu için Milan ile görüşmelere başladı.

Fanatik30 Temmuz 2023 Pazar 10:00 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta kanat operasyonu!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kanat transferi için temaslarını kurdu.

Ante Rebic için İtalyan devini ikna eden siyah- beyazlılar, bu kez Junior Messias'ı takibe aldı. İtalyan medyası 32 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat için pazarlıkların başladığını yazdı.

BEŞİKTAŞ KİRALIK İSTİYOR

Calciomercato, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldızın sözleşmesinin son senesinde olduğunu vurguladı.

Transferin önünde en önemli engelin bu olduğu aktarılırken, Torino'nun da oyuncunun peşinde olduğu kaydedildi.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Kartal, Ghezzal'ın sakatlıklarının sıkıntı yaratması nedeniyle bu transferde düğmeye basmıştı. Yönetim, Messias için attığı ilk adımdan olumlu yanıt aldı.

Bonservis için yapılan görüşmede Çizme temsilcisi 3.5 milyon Euro talep etti. 2.5 milyon öneren Siyah-Beyazlılar pazarlıklarını sürdürüyor.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Taraflar arasındaki görüşmelerin hayli sıcak ve olumlu ilerlediği kaydedildi. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerde ise büyük ölçüde el sıkışıldığı, Messias'la 3 yıllık mukavele konusunda söz kesildiği gelen haberler arasında.

Milan'ın geçen sezon bonservisini aldığı Messias, İtalyan ekibinde 68 maça çıktı. 12 kez gol sevinci yaşarken 5 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, daha önce Crotone, Gozzano ve Chieri formaları giydi.

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